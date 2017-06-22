У Львові чоловіка підозрюють одразу у дванадцяти злочинах

На рахунку затриманого – три грабежі та дев’ять крадіжок, з яких вісім – квартирних.

«Зловмисник, 28-річний львів’янин, був викритий та затриманий патрульними 3 червня після пограбування 83-річного місцевого мешканця. Зайшовши до квартири пенсіонера, він вдарив господаря по голові і відкрито заволодів його мобільним телефоном та швейною машинкою. Під час розслідування з’ясувалося, що чоловік причетний ще до інших злочинів», - повідомила заступник начальника Франківського відділу поліції майор поліції Юлія Куницька.

Правоохоронці встановили, що зловмисник причетний щонайменше до 12 кримінальних правопорушень, з яких три пограбування та 9 крадіжок. Його затримано в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.185 (крадіжка) та ч.2,3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене цими статтями, - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі правоохоронці перевіряють щодо його причетності до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області