Поліція Херсонщини викрила кібершахраїв, які ошукали сотню людей

Зловмисники у своїй діяльності користувались забороненим на території України інтернет-ресурсом.

За його допомогою шахраї «продавали» українцям неіснуючі товари. Збитки від їх злочинної діяльності становлять близько 350 тисяч гривень.

Протягом п’яти місяців працівники Причорноморського управління протидії кіберзлочинності у Херсонській області проводили оперативні заходи та документували злочинну діяльність групи шахраїв.

Оперативники встановили: перебуваючи у місцях позбавлення волі, 28-річний чоловік організував схему незаконного збагачення за допомогою використання інтернет-ресурсу «vk.com».



Звільнившись з місць позбавлення волі на початку 2017 року, чоловік продовжив свою злочинну діяльність. До протиправної діяльності він залучив двох своїх знайомих. Вони створили декілька акантів у соціальній мережі та в подальшому здійснювали продаж неіснуючої продукції громадянам. Для оплати «товарів» використовували платіжні картки, оформлені на підставних осіб.

Оперативники кіберполіції спільно з працівниками Головного управління поліції Херсонської області, за процесуального керівництва херсонської обласної прокуратури, провели санкціоновані обшуки. Під час їх проведення поліцейські вилучили гроші, мобільні термінали, банківські картки та комп’ютерне обладнання, яке використовували шахраї у своїй злочинній діяльності.

Вилучене обладнання направлено на комп’ютерно-технічну експертизу. Після отримання її висновків буде вирішено питання щодо оголошення підозри усім учасникам злочинної групи.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Поліція продовжує з’ясовувати особи громадян, які могли постраждати внаслідок злочинної діяльності шахраїв.

Оперативники кіберполіції нагадують громадянам, що слід бути обережними під час вчинення будь-яких покупок у мережі Інтернет, щоб не стати жертвою шахраїв.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області