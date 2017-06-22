На Луганщині чоловіка засуджено за звіряче вбивство жінки
На Луганщині чоловіка засуджено за звіряче вбивство жінки
За принципової позиції прокуратури Луганської області ухвалою Апеляційного суду Луганської області залишено без змін вирок Лисичанського районного суду, яким місцевого мешканця визнано винним у вчиненні умисного вбивства, а також таємного викрадення майна, що належало жертві (ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 2 ст. 185 КК України).
Як встановлено судом, наприкінці 2014 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з метою позики грошей, знаходячись у місті Лисичанську поблизу домоволодіння своєї знайомої вступив із нею у конфлікт. Вбивця під час сварки наніс численні удари жінці по голові та іншим частинам тіла, після чого втік з місця вчинення злочину, заволодівши грошовими коштами. Від численних тілесних ушкоджень потерпіла померла у лікарні.
Колегія суддів апеляційної інстанції повністю погодилась із прокурором, залишивши вирок суду без змін, відповідно до якого вбивці призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 13 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області