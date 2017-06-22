На Луганщині чоловіка засуджено за звіряче вбивство жінки

За принципової позиції прокуратури Луганської області ухвалою Апеляційного суду Луганської області залишено без змін вирок Лисичанського районного суду, яким місцевого мешканця визнано винним у вчиненні умисного вбивства, а також таємного викрадення майна, що належало жертві (ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 2 ст. 185 КК України).

Як встановлено судом, наприкінці 2014 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з метою позики грошей, знаходячись у місті Лисичанську поблизу домоволодіння своєї знайомої вступив із нею у конфлікт. Вбивця під час сварки наніс численні удари жінці по голові та іншим частинам тіла, після чого втік з місця вчинення злочину, заволодівши грошовими коштами. Від численних тілесних ушкоджень потерпіла померла у лікарні.

Колегія суддів апеляційної інстанції повністю погодилась із прокурором, залишивши вирок суду без змін, відповідно до якого вбивці призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 13 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області