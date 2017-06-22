На Львівщині засуджено нелюда, який забив на смерть доглядачку власної матері
На Львівщині засуджено нелюда, який забив на смерть доглядачку власної матері
Залізничний районний суд міста Львова підтримав позицію прокуратури області та засудив жителя Львова за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що останній в грудні 2016 року, добряче хильнувши оковитої, приїхав в гості до своєї матері, де і надалі продовжував вживати спиртні напої. Коли зайшла сусідка, яка доглядала матір обвинуваченого, між ними виник конфлікт, під час якого він наніс їй молотком, табуреткою, а в подальшому, руками та ногами, множинні тілесні ушкодження та переломи, внаслідок яких жінка померла.
При цьому, однією з причин, що сприяла вчиненню злочину, стало систематичне вживання обвинуваченим алкоголю, внаслідок чого, він, згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, виявляв психічні та поведінкові розлади.
Завдяки тому, що прокурор надав суду беззаперечні докази вчинення обвинуваченим інкримінованого йому злочину, а також враховуючи обтяжуючі обставини (стан алкогольного сп’яніння та вчинення злочину щодо особи похилого віку), суд засудив убивцю до реальної міри покарання.
За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області