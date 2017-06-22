Прокуратура Волині вимагатиме суворішого покарання для вбивці

Луцька місцева прокуратура оскаржить вирок Луцького міськрайонного суду, яким 36-річного лучанина засуджено за вчинене ним умисне вбивство.Уночі 10 грудня 2016 року раніше судимий за крадіжки нетверезий чоловік,посварившись зі знайомою, завдав їй один удар кухонним ножем в шию.

Удар виявився фатальним, жінка померла.Вини своєї у вчиненому зловмисник не визнав.

Суд, визнавши його винним у навмисному вбивстві та приєднавши до призначеного за це покарання частину невідбутого покарання за попереднім вироком, призначив убивці остаточне покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Окрім того, він має сплатити потерпілій від злочину сестрі убитої 150 тис. грн. Прокуратура ж буде оскаржувати таке рішення суду у зв’язку із невідповідністю призначеного покарання тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області