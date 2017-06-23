На Херсонщині двоє молодиків затримані за напад на будинок пенсіонерки

Злочин стався в одному з сіл Новотроїцького району. Опівночі двоє невідомих вибили вхідні двері та увірвалися до будинку 62-річної пенсіонерки. Невідомі погрожували жінці пневматичною зброєю, били її та вимагали віддати гроші. Постраждав і син жінки. Один з нападників кілька разів вистрілив чоловіку по ногах з пневматичної зброї. Здобиччю зловмисників стали 1200 гривень та мобільний телефон.

Жертви розбійного нападу не змогли надати поліцейським жодних прикмет зловмисників, тому що вони були в масках та у перчатках. Тож оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції перевіряли раніше судимих за подібні злочини, відпрацьовували коло знайомих потерпілих, опитували жителів села.

Після низки проведених оперативно-розшукових заходів вдалося встановити особи зловмисників. Ними виявилися односельці потерпілих. Затримали зловмисників за місцем їх проживання оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Херсонській області спільно зі слідчим управлінням та оперативниками Новотроїцького відділення поліції.

Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Цап, одному із затриманих 26 років, він раніше судимий за майнові злочини. Іншому нападнику 17. Під час проведення санкціонованих обшуків в будинку одного із затриманих вилучено мобільний телефон потерпілого.

Гроші, за словами зловмисників, вони розподілили між собою та витратили на власні потреби. Зі слів неповнолітнього, він нібито збирався їхати на навчання, терміново потребував коштів, тому і скоїв напад.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області