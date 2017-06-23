Поліцейські Буковини викрили шахрайку, що ошукала жінку

Поліцейські Буковини викрили шахрайку, що ошукала жінку

03:00 23.06.2017
Поліцейські Буковини викрили викрили шахрайку, що ошукала жінку

Оперативники Шевченківського відділення поліції встановили жінку, котра ошукала чернівчанку.

До поліції звернулася 22-річна жителька обласного центру. Чернівчанка повідомила, що в одному із парків міста невідома жінка під приводом обміну грошей шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 1000 гривень.

В ході проведення розшукових заходів на території міста Чернівців поліцейські встановили зловмисницю. Нею виявилася 33-річна місцева жителька. Шахрайка вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правопорушниці оголошено підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

Крім цього поліцейські встановили, що зловмисниця за аналогічною схемою ошукала 5 мешканців обласного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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