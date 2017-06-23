У Львові поліцейські затримали двох серійних крадіїв-іноземців

Працівники Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області під час скоєння злочину затримали двох іноземців. На одному з львівських ринків зловмисники викрали тисячу гривень у 56-річної місцевої мешканки.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє раніше судимих іноземців, віком 38 та 39 років, які проживають у Закарпатській та Луганській областях.

«Було встановлено, що зловмисники спеціалізувалися також на викраденні майна з автомобілів. Вони розбивали вікно або діяли більш зухвало – один з них відволікав увагу водія чи пасажира автомобіля, а в цей час інший скоював крадіжку. Невдовзі вирішиться питання про обрання для них запобіжного заходу. Зараз ми проводимо перевірку щодо їх причетності до скоєння інших злочинів на території Львівщини та інших областей», – зазначив начальник Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Сергій Богданов.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області