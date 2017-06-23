На Львівщині остаточно засуджено зухвалого втікача з-під варти

Ухвалою апеляційного суду Львівської області підтримано позицію державного обвинувача – прокурора прокуратури Львівської області та залишено в силі вирок Самбірського міськрайонного суду, яким громадянина України засуджено за ч. 1 ст. 393 КК України (втеча з під-варти, вчинена особою, яка перебуває в попередньому ув’язненні).

Зазначимо, що останній, перебуваючи в камері ізолятора тимчасового тримання Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, скориставшись відсутністю нагляду за його діями, без належного дозволу та за відсутності законних на те підстав, самовільно, через отвір в стіні, покинув свою камеру та втік з - під варти.

Враховуючи думку прокурора, Самбірським міськрайонним судом злочинця було засуджено до 3 років та 7 місяців позбавлення волі. Відтак, вказаний вирок суду набрав законної сили після його перегляду в апеляційному порядку.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області