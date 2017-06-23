На Волині заарештовано злодія, який на вокзалі з ножем напав на жінку
На Волині заарештовано злодія, який на вокзалі з ножем напав на жінку
Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про розбій з проникненням у приміщення, вчинений 26-річним уродженцем села Березовичі.
Зловмисник, маючи при собі розкладний ніж, через незачинені двері проник всередину приміщення стрілочного поста №2 Володимир-Волинського залізничного вокзалу, де вчинив напад на жінку – погрожуючи їй убивством, відібрав у потерпілої мобільний телефон вартістю 3599 гривень.
Завдяки скоординованим діям правоохоронців розбійника було швидко розшукано та затримано.
Нині йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області