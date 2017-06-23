На Луганщині засуджено грабіжника, який бив жертву молотком

На Луганщині засуджено грабіжника, який бив жертву молотком

06:01 23.06.2017
На Луганщині засуджено грабіжника, який бив жертву молотком

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення за фактом розбійного нападу, поєднаного з насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій (ч. 2 ст. 187 КК України).

Встановлено, що у січні 2017 року раніше судимий мешканець Лисичанська з метою заволодіння грошовими коштами здійснив розбійний напад на працівника приватного підприємства, зокрема, із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров’я особи, заподіяв потерпілому удари молотком в область потилиці. Після розбійного нападу злочинець, заволодівши грошовими коштами у розмірі 2500 гривень, зник з місця події.

На час досудового розслідування особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Вироком Сєвєродонецького міського суду розбійника визнано винним та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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