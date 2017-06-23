На Львівщині легковик на перехресті зніс з дороги скутериста

На Львівщині легковик на перехресті зніс з дороги скутериста

18:00 23.06.2017
На Львівщині легковик на перехресті зніс з дороги скутериста

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 15:55 на вулиці Львівській у місті Городок.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21091», 35-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, здійснюючи виїзд із другорядної прилеглої дороги, не надав переваги в русі, виїхав на головну дорогу, де скоїв зіткнення з мопедом під керуванням 57-річного жителя міста Городок.

Внаслідок автопригоди мопедиста доставлено у лікарню з діагнозом: «закритий перелом правої гомілки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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