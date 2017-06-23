На Житомирщині пішохода збила одна фура та переїхала інша

Напаередодні на автодорозі Київ-Чоп, у Новоград-Волинському районі, водій автопоїзда «Volvo» здійснив наїзд на пішохода, який вийшов на проїжджу частину.

Від зіткнення чоловіка відкинуло на попутну смугу, де він потрапив під колеса іншої вантажівки «Man». Від отриманих травм пішохід загинув на місці. За півтори години водій автомобіля «Daf» скоїв зіткнення із службовим авто патрульних, які прибули для оформлення попереднього ДТП. У результаті двоє поліцейських та пасажир «Volvo» отримали травми різного ступеня тяжкості.

Перша дорожньо-транспортна пригода сталася близько 2.00 на 206 км автодороги, поблизу с. Бронники Новоград-Волинського району. За словами 50-річного водія «Volvo», пішохід несподівано вийшов на проїжджу частину дороги. Відтак чоловік спочатку був травмований «Volvo», а потім від удару опинився ще й під колесами «Man», водій якого здійснював маневр випередження у попутній смузі руху.

Нині поліцейські встановлюють особу загиблого, а також обставини його появи на трасі.

Близько 3.30 на цій же ділянці автодороги 47-річний водій «Daf», рухаючись у напрямку м. Житомира, скоїв зіткнення із службовим автомобілем «Toyota Prius», що стояв з увімкненими проблисковими маячками в правій смузі на проїзній частині для забезпечення охорони місця дорожньо-транспортної пригоди.

У результаті травми отримали два працівники Управління патрульної поліції, які знаходились у салоні авто, та 46-річний пасажир автопоїзда «Volvo», який стояв поруч з їх авто.

Усіх трьох було доставлено до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області