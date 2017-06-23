На Вінниччині підліток з ножем вдерся до будинку, де була лише дитина

На зупинці громадського транспорту у смт. Іллінці працівники поліції затримали 17-річного підлітка за підозрою у вчиненні розбійного нападу.

До Іллінецького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на її 11-річну дочку, яка була дома сама, невідома особа вчинила розбійний напад. Коли дитина почула, що хтось не може відчинити замок вхідних дверей, подумала, що це повернулися додому батьки, і сама відкрила двері. Незнайомець увірвався у будинок та, погрожуючи ножем, забрав золоті прикраси, що знаходились у скринці на трюмо.

Як розповів начальник іллінецької поліції Олександр Ковтун, за півгодини підозрюваний, якого шукали за описом дитини, був затриманий на зупинці громадського транспорту. Ним виявися 17-річний житель с. Неменка Іллінецького району. У затриманого поліція вилучила викрадені золоті прикраси. Неповнолітній підозрюваний має умовну судимість за вчення аналогічного злочину. Минулого разу він вчинив розбійний напад на літню жінку.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області