Двоє поліцейських та двоє цивільних поранені під час ДТП у Кременчуці

Двоє поліцейських та двоє цивільних поранені під час ДТП у Кременчуці

08:04 23.06.2017
Двоє поліцейських та двоє цивільних поранені під час ДТП у Кременчуці

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2110, рухаючись по вказаному проспекту, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв лобове зіткнення зі службовим автомобілем групи реагування патрульної поліції Кременчуцького відділення ВАЗ-21099, що їхали на виклик.

У поліцейському автомобілі перебували троє працівників поліції, двох – госпіталізовано. 19-річний водій та 20-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2110 також отримали тілесні ушкодження.

На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції та працівники прокуратури.

Поліція Полтавщини закликає учасників дорожнього руху не порушувати Правил. При здійсненні руху дотримуватися дистанції та інтервалу, й обирати безпечну швидкість з урахуванням дорожніх умов.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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