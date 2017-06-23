Двоє поліцейських та двоє цивільних поранені під час ДТП у Кременчуці

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2110, рухаючись по вказаному проспекту, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв лобове зіткнення зі службовим автомобілем групи реагування патрульної поліції Кременчуцького відділення ВАЗ-21099, що їхали на виклик.

У поліцейському автомобілі перебували троє працівників поліції, двох – госпіталізовано. 19-річний водій та 20-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2110 також отримали тілесні ушкодження.

На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції та працівники прокуратури.

Поліція Полтавщини закликає учасників дорожнього руху не порушувати Правил. При здійсненні руху дотримуватися дистанції та інтервалу, й обирати безпечну швидкість з урахуванням дорожніх умов.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області