На Волині винуватець смертельної ДТП отримав реальний термін покарання

Прокуратура Волинської області, оскаржуючи у судах кількох інстанцій вирок Рожищенського районного суду, згідно з яким 31-річного лучанина - винуватця смертельної ДТП - було засуджено до покарання більш м'якого, ніж передбачено законом, домоглася для нього справедливого покарання.

Увечері 25 лютого 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом сідлового тягача марки "DАF", чоловік рухався автодорогою сполученням Луцьк-Ковель в напрямку Ковеля. На залізничному переїзді у селі Козин Рожищенського району він перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу руху й допустив зіткнення тягача з автомобілем марки "AUDI-80". У результаті ДТП водій легкового авто загинув.

Суд першої інстанції визнав водія тягача винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України) та призначив йому покарання у виді 1 року та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Санкція ж ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі, а вчинення водієм кримінального правопорушення, яке спричинило смерть людини, на думку прокурорів, унеможливлювало призначення йому покарання більш м'якого, ніж передбачено законом.

Прокуратура оскаржувала вирок в апеляційному та касаційному порядку. Суд касаційної інстанції, задовольнивши касаційну скаргу прокуратури, призначив новий судовий розгляд кримінального провадження в суді апеляційної інстанції.

Апеляційний суд Волинської області, дослухавшись до доводів прокурорів, призначив винуватцю ДТП покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області