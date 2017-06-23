Нелюда, який забив дружину на смерть, засуджено на Київщині

Установлено, що чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи у власному будинку, під час сварки зі своєю дружиною, яка переросла в бійку, почав наносити удари кулаками рук та ногами в різні частини тіла потерпілої. Внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

Зловмисника одразу було затримано правоохоронними органами, повідомлено про підозру, та обрано запобіжний захід.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Внаслідок злагодженої роботі процесуальних керівників досудове розслідування вказаного кримінального провадження проведено максимально швидко та об’єктивно.

Завдяки якісному підтриманню державного обвинувачення та достатності доказів, прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури доведено вину зловмисника у повному обсязі та судом останньому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, а також призначено примусове лікування від алкоголізму в місцях відбування покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області