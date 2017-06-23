На Харківщині засуджено чоловіка, який ледь не зарізав власну дружину

На вимогу прокуратури Чугуївський міський суд області визнав винним 39-річного чоловіка у закінченому замаху на вбивство (ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За інформацією керівника Чугуївської місцевої прокуратури Дмитра Колодинського, зловмисника засуджено до 10 років позбавлення волі.

Подія трапилася напередодні 1 вересня 2016 року. З'ясувалося, що напередодні між чоловіком та жінкою стався конфлікт. Чоловік нещодавно повернувся з місць позбавлення волі, пиячив і не хотів ніде працювати. Жінці це не подобалося і вона просила його "взятися за розум".

"Прокуратура довела у суді, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння повернувся додому. Жінка разом з трьома неповнолітніми дітьми зачинилася та не пускала його до будинку. Розлютившись, він через вікно вліз до хати, схопив зі столу кухонний ніж та напав на дружину.

Зупинив злодія батько жінки. Його на допомогу покликали діти. Він схопив чоловіка за руку, відібрав у нього ножа та викликав "швидку". Лікарі констатували у потерпілої множинні ножові поранення грудей та тіла. Завдяки своєчасній медичній допомозі жінка вижила", - розповів Д. Колодинський.

На суді чоловік пояснив, що хотів таким чином провчити дружину.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області