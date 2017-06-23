На Луганщині рецидивіст під час сварки прострелив руку співмешканці

60-річний раніше судимий місцевий мешканець під час сімейної сварки у ході спільного вживання алкогольних напоїв, з невстановленої на даний час зброї вистрілив у свою 52-річну співмешканку.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

До чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до травмпункту міської лікарні доставлено місцеву мешканку з вогнепальним пораненням руки.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що протягом дня жінка разом зі своїм співмешканцем вживала алкогольні напої. Увечері між ними виник конфлікт під час якого чоловік дістав з пакету предмет схожий на самопал, вистрілив у жінку та втік.

Наразі особу чоловіка встановлено, вживаються заходи щодо його затримання.

Потерпілу госпіталізували до лікарні (вогнепальна травматична ампутація 3-х пальців правої кісті).

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області