На Закарпатті жінку побили та задушили подушкою

Сьогодні, 23 червня, в Мукачівській відділ поліції доставлено чоловіка, якого зі слідами крові на одязі затримали на вулиці Маргітича працівники Управління патрульної поліції.

Чоловік, який уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та розбій, підозрюється у вбивстві співмешканки на ґрунті ревнощів. 54-річний мукачівець пояснив правоохоронцям, що близько 2 години ночі посварився з 44-річною жінкою, разом з якою жив. Зрештою конфлікт переріс у бійку. За словами підозрюваного, він вдарив її кілька разів по голові, а потім задушив подушкою.

Вбивство поліція розкрила за менш як півтори години. Співробітники Мукачівського відділу поліції затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце вбивства. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто умисне вбивство.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області