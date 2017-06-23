У Львові під час ДТП постраждала жінка

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 червня о 15.50 на вулиці Зеленій у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фіат», 33-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 23-річну мешканку Львова.

Внаслідок наїзду жінку госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «струс та забій головного мозку, закритий перелом лівої ключиці».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області