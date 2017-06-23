У Тернополі двох іноземців взяли на півмільйонній крадіжці

Золота та грошей на суму в п'ятсот тисяч гривень викрали невідомі з помешкання тернополянки. Повідомлення про проникнення в житло надійшло на лінію "102" 21 червня.

Потерпіла заявила, що вона вийшла на кілька годин, а повернувшись, застала в квартирі розгардіяж. У період з 10:30 до 13:20 в квартиру на масиві "Дружба" залізли невідомі.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами старшого слідчого Тернопільського відділу поліції Тараса Сиротюка, до оселі невідомі проникли, підібравши спецзасоби до замка. У пошуках цінних речей перевернули у квартирі все. Знайшовши ювелірні вироби та гроші, втекли.

Проведеними слідчо-оперативними заходами злодіїв за кілька годин вдалося затримати. Крадіями виявилися чоловіки кавказької національності 1983 та 1989 років народження. Вони уже потрапляли у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини.

Крадіїв затримали згідно з статтею 208 КПК. Зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Частину крадених речей, а також відмички у чоловіків вилучили. Свою вину вони не визнають і відмовляються давати будь-які свідчення.

Триває слідство відповідно до статті 185 частина 5 ККУ - крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті передбачає покарання на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області