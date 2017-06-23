На Херсонщині жінка торгувала важкими наркотиками на території лікарні

Оперативники Новокаховського відділу поліції спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності обласного главку затримали 46-річну наркозбувачку.

Щоб не привертати особливу увагу оточуючих, місцем для збуту ацетильованого опію жінка обрала територію місцевої лікарні.

Оперативники Новокаховського відділу поліції отримали інформацію, що на території місцевої лікарні 46-річна жінка збуває оцитильований опій наркозалежним жителям міста. Поліцейські встановили, що підозрювана раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Як розповів заступник начальника Новокаховського відділу поліції Олександр Воропаєв, поліцейські з’ясували, що наркозбувачка домовлялась с потенційними покупцями заздалегідь, тому вони знали де її шукати. Підозрювану затримали під час чергової спроби збуту наркотичного засобу.

Під час огляду у неї вилучили медичний шприц з ацетильованим опієм та гроші від продажу наркотику. В її домоволодінні поліцейські провели санкціонований обшук. В одній із кімнат виявили та вилучили медичні шприці з ацетильованим опієм загальним об’ємом 44 мл. Також оперативники виявили 77 кущів опійного маку, які росли на присадибній ділянці наркозбувачки. Усе вилучене та направлено на дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області