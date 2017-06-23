У Житомирі поліцейські оперативно затримали вуличну шахрайку

Правоохоронці оперативно встановили та затримали 30-річну житомирянку, яка оманою заволоділа чужим мобільником. Розпочато досудове розслідування.

До Житомирського відділу поліції звернулася 33 річна жителька обласного центру із повідомленням про шахрайство. Зі слів заявниці було з’ясовано, що на вулиці до неї підійшла незнайомка і попросила зателефонувати з мобільного телефону. Коли ж ґаджет опинився у неї в руках, жінка швидко зникла з місця події.

Відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 (Шахрайство) ККУ.

У результаті вжитих заходів правоохоронці встановили, що до правопорушення причетна 30-річна раніше судима житомирянка, в якої і вилучили ґаджет заявниці.

Відповідно до чинного кримінального законодавства подібні протиправні дії караються штрафом, громадськими або виправними роботами чи обмеженням волі на строк до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області