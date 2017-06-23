На Київщині поліцейські затримали банду квартирних рейдерів

У місті Буча група невідомих осіб, під приводом працівників фінансової компанії, вдерлася до приватної квартири, звідки незаконно силоміць намагалися виселити власників. На місці події поліція затримала п’ятеро нападників.

На спецлінію лінію 102 надійшло повідомлення від 39-річного жителя Бучі про те, що до його квартири зайшла група людей у цивільному одязі та б’ють його рідню. Просить направити поліцію та швидку допомогу.

Працівники Ірпінського відділу поліції оперативно відреагували на повідомлення і вже через декілька хвилин на місці події затримали рейдерів на підставі ст. 208 КПК України.

Встановлено, що 10 чоловік діяли заздалегідь за підготовленим планом, чітко розподіливши ролі між собою. Нападники навіть уклали договір про силову підтримку з однією з охоронних фірм. Діяли зухвало, цинічно, без будь-яких моральних принципів та без жодних законних підстав.

За допомогою спеціальних засобів зловмисники зламали двері, забігли до квартири, побили беззахисну жінку похилого віку та дитину. Виштовхнули жителів помешкання на сходи і повикидали їхні речі.

Також встановлено, що саме ця група осіб здійснила чотири аналогічні напади у Києві.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області