У центрі Києва з невідомих поки причин вибухнув автомобіль, є поранені

У центрі Києва з невідомих поки причин вибухнув автомобіль, є поранені

11:43 23.06.2017
У центрі Києва з невідомих поки причин вибухнув автомобіль, є поранені

О 10:36 у чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на перехресті вулиць Тургєнівська-Полтавська. Вибух пролунав в позашляховику: пошкоджена передня частина транспортного засобу.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1970 р.н., лікарі надали йому медичну допомогу, а також пошкоджені припарковані поруч автомобілі і фасади будівель.

Інформація про події внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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