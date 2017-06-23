У центрі Києва з невідомих поки причин вибухнув автомобіль, є поранені

О 10:36 у чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на перехресті вулиць Тургєнівська-Полтавська. Вибух пролунав в позашляховику: пошкоджена передня частина транспортного засобу.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1970 р.н., лікарі надали йому медичну допомогу, а також пошкоджені припарковані поруч автомобілі і фасади будівель.

Інформація про події внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві