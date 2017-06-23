У центрі Києва зарізали батька вуличного музиканта, вбивця затриманий

У центрі Києва зарізали батька вуличного музиканта, вбивця затриманий

12:20 23.06.2017
У центрі Києва зарізали батька вуличного музиканта, вбивця затриманий

Подія сталася вчора ввечері біля станції метро "Золоті ворота".

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що у Золотоворітському сквері невідомий ножем вдарив чоловіка. На місце виклику прибули наряди патрульних та слідчо-оперативна група територіального і Головного управлінь столичної поліції.

Лікарі «швидкої» проводили реанімаційні заходи, однак вони не дали результату - і чоловік помер.

У ході відпрацювання отриманої інформації працівники поліції опитали свідків інциденту. За їх словами, на вулиці Ярославів вал публічно виступав молодий музикант. До нього підійшов незнайомець, котрий, за словами очевидців, перебував у стані алкогольного сп'яніння та був агресивно налаштований. Він почав чіплятися до молодого чоловіка, погрожував перевернути піаніно, а потім намагався вдарити. В цей час до них підійшов батько музиканта, 57-річний киянин, який відвів дебошира за будинок, аби врегулювати конфлікт.

Пізніше молодий чоловік у сквері виявив батька з ножовими пораненнями: медики "швидкої" у цей час надавали йому необхідну допомогу.

Як розповіли поліцейським очевидці злочину, підозрюваний вдарив ножем потерпілого, після чого забіг у будинок, розташований поруч із місцем події. Тож, не гаючи часу, оперативники разом із патрульними відпрацювали територію - і знайшли зловмисника на даху будинку.

Було встановлено, що підозрюваний це - 58-річний житель Києва, раніше не судимий. У нього вилучили ніж та одяг зі слідами крові. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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