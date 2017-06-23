У Києві поліцейські затримали вуличну шахрайку, яка ошукала іноземця

У Києві поліцейські затримали вуличну шахрайку, яка ошукала іноземця

16:00 23.06.2017
У Києві поліцейські затримали вуличну шахрайку, яка ошукала іноземця

Зловмисниця «наворожила» іноземцю на 1000 гривень, але «клієнт» вчасно зрозумів, що став жертвою обману і звернувся до поліції.

На вулиці Златоустівській до чоловіка підійшла незнайомка та запропонувала йому поворожити. Чоловік довірився їй, а коли оговтався, то зрозумів, що його ошукали: спритниці за таку послугу він віддав 1000 гривень.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився іноземець, про що повідомлено дипломатичний заклад відповідної країни. Згодом затримали жінку – мешканку Київської області, на яку вказав потерпілий.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Підозрювана відпущена під особисте зобов’язання. Їй загрожує обмеження волі до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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