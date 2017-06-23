На Херсонщині затримані підозрювані в озброєному нападі

На рахунку двох раніше судимих 7 крадіжок з будинків жителів передмістя Херсона, а також розбійний напад із застосуванням зброї.

Останньою жертвою зловмисників став 65-річний житель селища Комишани, який заважав зловмисникам обікрасти його будинок. Через це нападники тричі вистрілили у чоловіка з пістолета та розбили йому голову рукояткою від зброї. Під час втечі зловмисники залишили на місці сумку з кількома монтировками, за допомогою яких віджимали вікна.

Над розкриттям злочинів працювали оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Херсонській області спільно зі слідчим управлінням. Проаналізувавши останній розбійний напад під час спроби крадіжки майна, а також скоєні раніше крадіжки з приватних будинків у передмістях Херсона, місце їх скоєння та спосіб проникнення у приміщення, поліцейські встановили особи зловмисників та вийшли на їх слід. Підозрюваних затримали в Херсоні.

Затриманими виявилися 33-річний та 35-річний уродженці Криму, обидва наркозалежні, раніше судимі за майнові злочини.

- Ми провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів. У них вилучено речові докази, більше 100 ключів, які вони використовували під час скоєння крадіжок, а також пістолет для відстрілу гумовими кулями, - розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Цап.

Чоловіки скоювали злочини за певною схемою. Проникали у приватні будинки вдень, коли господарі були на роботі. Всередину проникали, віджимаючи вікна або підібравши ключі. Щоб не залишати слідів, діяли у перчатках. Забирали усе, що мало цінність: золоті прикраси, гроші, ноутбуки, планшети та фотоапарати. Продавали майно на ринках Миколаївської області.

За фактами крадіжок та розбійного нападу відкриті кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області