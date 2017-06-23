На Закарпатті дітей судитимуть за навмисне вбивство матері

Прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт відносно юнака і його неповнолітньої сестри, які здійснили жорстоке вбивство власної матерії. У лютому цього року область облетіла страшна звістка – в Хусті діти вбили рідну матір. Наразі кримінальне провадження за цим фактом вже завершено та направлено з обвинувальним актом до суду.

Слідством встановлено, що мешканці м. Хуст - повнолітній хлопець разом з своєю неповнолітньою сестрою, домовившись про вбивство матері. Вночі у власному помешканні, вони спочатку нанесли їй множинні удари по тілу дерев’яним предметом, а потім ножем в область шиї. Після чого, для впевненості, донька накрила подушкою обличчя матері та утримувала поки жінка не перестала подавати ознак життя.

У подальшому діти загорнули тіло у ковдру, принесли до берегу річки, роздягнули матір та зіштовхнули її у воду. Під час досудового розслідування здобуто беззаперечні докази вчинення ними злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За скоєне вбивство юнаку загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а його неповнолітній сестрі - позбавлення волі на строк до 15років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області