На Прикарпатті суд заарештував двох підозрюваних у переправленні мігрантів за кордон

На Прикарпатті суд заарештував двох підозрюваних у переправленні мігрантів за кордон

23:30 23.06.2017
На Прикарпатті суд заарештував двох підозрюваних у переправленні мігрантів за кордон

За клопотанням прокуратури Івано-Франківської області обрано запобіжний захід у виді взяття під варту із визначенням застави на загальну суму 1 млн 640 тис. грн щодо двох учасників організованої групи, які переправляли до країн ЄС нелегальних мігрантів.

Як повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Сергій Боровик, арештовано  32-річного жителя Закарпатської області та 28-річного жителя Вінницької області, які за грошову винагороду налагодили нелегальний канал переправлення осіб через державний кордон України у пунктах пропуску на території Закарпатської області.

Нагадаємо, що під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області оперативні працівники Служби безпеки України в області та Головного управління Національної поліції в області затримали чотирьох учасників організованого угрупування.

Їх викрито при спробі незаконного переправлення через кордон мешканця Івано-Франківщини, якому ухвалою суду обмежено право виїзду з території України у зв’язку із кредитними зобов’язаннями. За таку послугу вони отримали від чоловіка 2500 євро.

Ще одного співучасника групи затримано за місцем проживання у м.Тернополі. 

В ході обшуків правоохоронці вилучили 15 закордонних паспортів громадян України, 13 000 доларів США, 10 000 фунтів стерлінгів, 10 000 гривень, чорнові записи із прізвищами та сумами коштів, а також інші докази злочинної діяльності.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області 

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