На Дніпропетровщині чоловіка засуджено за вбивство тещі

Вироком Апостолівського районного суду Дніпропетровської області 40-річного громадянина визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої).

Так, у лютому 2017 року в с. Грушівка Апостолівського району зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з матір’ю своєї співмешканки, наніс жінці не менше 10 ударів ногами та руками по тілу.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла втратила свідомість та наступного дня померла в кареті швидкої допомоги.

Обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалося Нікопольською місцевою прокуратурою.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровській області