На Дніпропетровщині чоловіка засуджено за вбивство тещі

На Дніпропетровщині чоловіка засуджено за вбивство тещі

13:42 23.06.2017
На Дніпропетровщині чоловіка засуджено за вбивство тещі

Вироком Апостолівського районного суду Дніпропетровської області 40-річного громадянина визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої).

Так, у лютому 2017 року в с. Грушівка Апостолівського району зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з матір’ю своєї співмешканки, наніс жінці не менше 10 ударів ногами та руками по тілу.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла втратила свідомість та наступного дня померла в кареті швидкої допомоги.

Обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалося Нікопольською місцевою прокуратурою.

Суд призначив чоловіку  покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.