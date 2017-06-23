У Дніпрі засуджено чоловіка, який стріляв в охоронця пляжу

Вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра 25-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч. 1 ст. 263 КК України (закінчений замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю).

Так, у липні 2016 року місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відпочивав на одному пляжів Дніпра. Через викинутий ним недопалок цигарки у останнього почалася сварка з наглядачем пляжу, під час якої відпочиваючий дістав вогнепальну зброю – «Пістолет Макарова» та вистрілив у опонента, спричинивши йому тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Свою вину в суді зловмисник визнав частково, проте її повністю доведено обвинуваченням, яке підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області