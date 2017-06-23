Під час пожежі на Дніпропетровщині трагічно загинула людина

О 17:33 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в місті Підгороднє по вулиці Новомосковська.

До місця події відразу було направлено рятувальників 2-го караулу 31 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальниками під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1978 року народження, тіло якого передано до СМЄ.

Так як горіння могло розповсюдитись на житловий будинок, додатково залучено особовий склад 3 та 60 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС області.

О 19:03 пожежу ліквідовано, площа склала 32 кв. метри - пошкоджено домашні речі, дах та конструкції господарчої споруди

Всього до ліквідації події залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу, фахівців дослідно випробувальної лабораторії.

Орієнтовна причина пожежі – необережність при палінні загиблим чоловіком.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області