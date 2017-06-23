У Бердянську через палаючу траву ледь не загинула людина

У Бердянську через палаючу траву ледь не загинула людина

16:40 23.06.2017
У Бердянську через палаючу траву ледь не загинула людина

О 12:15 до Служби порятунку «101» від чергового лікаря Бердянської ЦРЛ надійшло повідомлення про те, що до них поступив чоловік з опіками нижніх кінцівок.

Як з’ясувалося пізніше, подія сталася на території приватного подвір’я  по вул. Севастопольській в м. Бердянськ під час того, як чоловік проводив роботи електроінструментом. Пожежа почалась від іскри, внаслідок чого загорілась суха трава загальною площею 400 м кв.   

Пожежу ліквідував 54-річний власник подвір’я самостійно, але під час гасіння загоряння чоловік зазнав опіків нижніх кінцівок 2-3 ступеню. Каретою швидкої травмованого доставлено до Бердянської ЦРЛ. Підрозділи ДСНС не залучалися.   

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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