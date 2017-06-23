На Харківщині у річці Мерло виявили тіло загиблої людини

О 13:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від диспетчера Національної поліції України, що в селищі Краснокутськ на поверхні води в річці Мерло виявлене тіло чоловіка без ознак життя.

На місце події прибули рятувальники 57-ї Державної рятувальної частини. Рятувальники на гумовому човні, підпливли до тіла загиблого, дістали його з води, транспортували на берег і передали співробітникам Нацполіції для проведення необхідних слідчих дій.

За попередніми даними загиблим виявився місцевий мешканець, 1965 року народження. Причини та обставини його загибелі з’ясовують фахівці оперативно-слідчої групи Національної поліції України.

До вилучення тіла людини з води було залучено 4-ро рятувальників і 1 одиниця спецтехніки Краснокутського райсектору ГУ ДСНС України у Харківській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області