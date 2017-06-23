У Львівській області мікроавтобус протаранив легковик, є поранені

У Львівській області мікроавтобус протаранив легковик, є поранені

19:30 23.06.2017
У Львівській області мікроавтобус протаранив легковик, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 15:22 на автодорозі Стрий – Дрогобич у місті Стрий.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер Т5», 28-річний житель міста Новояворівськ, здійснював маневр обгону. В цей час автомобіль «Сітроен», який рухався попереду під керуванням 57-річного львів’янина, повернув ліворуч для заїзду на автозаправку і транспортні засоби зіткнулися.

Внаслідок автопригоди водій «Сітроену» отримав тілесні ушкодження: «забій грудної клітки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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