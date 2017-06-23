У Луцьку поліція розслідує факт побиття керівника осередку політичної партії

Слідчі Луцького відділу поліції за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень керівникові Волинського осередку однієї із політичних партій відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, учора, в обідню пору до чергової частини Луцького відділу поліції надійшло повідомлення від лучанина про те, що близько 12:30 по вулиці Гордіюк у Луцьку невідомі особи нанесли тілесні ушкодження 28-річному голові Волинського осередку однієї із політичних партій.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та керівництво Луцького відділу поліції. Поліцейські з’ясували, що близько 12 години двоє невідомих, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, що по вулиці Гордіюк в обласному центрі нанесли тілесні ушкодження 28-річному голові Волинського осередку однієї із політичних партій. Потерпілий не госпіталізовувався.

Поліція проводить заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину

Відомості поліція внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає окрім штрафу у розмірі до 850 грн., зокрема, або громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області