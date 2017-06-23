У Тернополі засуджено серійного кривдника жінок та дітей

У Тернополі засуджено серійного кривдника жінок та дітей

21:30 23.06.2017
У Тернополі засуджено серійного кривдника жінок та дітей

Справа двадцятип’ятирічного тернополянина, який грабував та обкрадав мешканців обласного центру, уже направлена в суд.

Чоловікові інкримінують дві статті Кримінального кодексу України - 186 частина 2 - грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого та 286 частина 4 - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що в Тернополі 28 та 29 квітня від рук зловмисника потерпіло шестеро тернополян – троє неповнолітніх дівчаток та три жінки. Злодій, погрожуючи розправою, грабував місцевих мешканок. Усе відбувалося в обідню пору. Жертв підстерігав біля під’їзду або разом з дітьми заходив до ліфту. Обирав час, коли поруч не було сторонніх осіб і вимагав віддати цінні речі.

Одній із жертв зловмисник наніс тяжкі тілесні ушкодження. У дворі будинку на вулиці Курбаса чоловік декілька разів вдарив жінку цеглою по голові та втік, не прихопивши жодних цінних речей.

За словами старшого слідчого ГУНП в Тернопільській області Андрія Гожія, у ході проведених слідчо-оперативних дій грабіжника затримали. Всі потерпілі нападника впізнали. Проте сам зловмисник своєї провини не визнає.

Злодій перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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