У Києві при загадкових обставинах загинув військовий- учасник АТО

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення, що біля багатоповерхівки на вулиці Бучми лежить чоловік без ознак життя. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група.

По прибуттю на місце події правоохоронці встановили особу потерпілого, це - 37-річний мешканець столиці, військовослужбовець, який нещодавно повернувся із зони АТО. За попередньою інформацією лікарів, чоловік помер від травм, отриманих при падінні з висоти. Тіло потерпілого направили на судово-медичну експертизу.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, при встановленні обставин події поліцейські опитали 52-річного власника квартири, з вікна якої випав чоловік. Киянин пояснив, що напередодні він разом із дружиною та військовослужбовцем вживав на місцевому ринку алкогольні напої. Згодом жінка пішла додому, а до них приєднався ще один знайомий:

«Втрьох чоловіки продовжували розпивати спиртні напої, за деякий час вони вирішили піти до квартири киянина, аби продовжити застілля на кухні. Пізніше військовий нібито пішов у кімнату, а згодом усі почули гуркіт та побачили відчинене вікно і відсутність гостя».

За фактом події слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«На цей час відомо, що власник квартири у 2007 році притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та три роки тому звільнився з місць позбавлення волі умовно-достроково, за місцем проживання характеризується негативно. Продовжуємо працювати зі свідками та очевидцями для встановлення всіх обставин. Зараз ми розглядаємо кілька версій події, у тому числі нещасний випадок, самогубство, умисне вбивство та вбивство з необережністі», - зазначив Олександр Кузьмін.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві