У Києві на виробництві тяжко травмувався працівник

У Києві на виробництві тяжко травмувався працівник

22:00 23.06.2017
У Києві на виробництві тяжко травмувався працівник

До чергової частини Дарницького управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні доставили чоловіка із термічними опіками.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 51-річний мешканець Київської області отримав травми на підприємстві, яке знаходиться на вулиці Бориспільській. У результаті вибуху, який стався у цеху залізобетонних конструкцій, потерпілий отримав опіки.

Експерти вилучили речові докази – журнали із інструктажами працівників підприємства, та направили на експертизу.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Триває подальша перевірка обставин даного випадку.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.