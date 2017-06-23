У Києві на виробництві тяжко травмувався працівник
У Києві на виробництві тяжко травмувався працівник
До чергової частини Дарницького управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні доставили чоловіка із термічними опіками.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 51-річний мешканець Київської області отримав травми на підприємстві, яке знаходиться на вулиці Бориспільській. У результаті вибуху, який стався у цеху залізобетонних конструкцій, потерпілий отримав опіки.
Експерти вилучили речові докази – журнали із інструктажами працівників підприємства, та направили на експертизу.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Триває подальша перевірка обставин даного випадку.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві