У Києві працівник магазину намагався викрасти касу

У Києві працівник магазину намагався викрасти касу

22:30 23.06.2017
У Києві працівник магазину намагався викрасти касу

Подія сталася у Святошинському районі столиці. Працівник магазину викрав з каси вісім тисяч гривень.

У супермаркеті, що на вулиці Уборевича, спрацювала «кнопка» термінового виклику поліції. На адресу негайно виїхав наряд Управління поліції охорони в м. Києві.

На місці правоохоронці затримали чоловіка, який зі слів працівників магазину викрав з каси гроші. Як з’ясувалося, зловмисник – місцевий працівник. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у нього вісім тисяч гривень.

Чоловіка доставили до Святошинського управління поліції для подальшого з’ясування обставин.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрито за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, за увчинення якого передбачено до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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