На Херсонщині голову сільради затримали під час отрмання хабара

На Херсонщині голову сільради затримали під час отрмання хабара

23:00 23.06.2017
На Херсонщині голову сільради затримали під час отрмання хабара

Під час одержання неправомірної вигоди оперативники обласного Управління захисту економіки Нацполіції та слідчого управління поліції в Херсонській області затримали голову сільради.

20 тисяч гривень хабара вимагала голова однієї з сільських рад Каховського району  від приватного підприємця за надання в оренду земельної ділянки під розміщення сонячних батарей.

В ході проведення оперативних заходів працівник Управління захисту економіки в Херсонській області Нацполіції встановили, що до "корупційного бізнесу" залучено і спеціаліста із земельних питань даної сільради. Фахівець вів перемовини та вирішував питання, які штучно створювались. 

22 червня, слідчі Головного управління поліції в Херсонській області та оперативники обласного Управління захисту економіки Національної поліції затримали голову сільради під час одержання 20 тисяч гривень неправомірної вигоди.

 

На теперішній час проводиться обшук за місцем їх роботи та мешкання.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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