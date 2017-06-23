Прокуратура Київщини підозрює працівницю банку у привласненні коштів

Прокуратура Київщини підозрює працівницю банку у привласненні коштів

15:00 23.06.2017
Прокуратура Київщини підозрює працівницю банку у привласненні коштів
Прокуратурою встановлено, що особа, працюючи контролером-касиром АТ «Державний ощадний банк України», виконуючи адміністративно-господарські функції, а саме здійснення обробки документів з приймання платежів, забезпечення зберігання грошових коштів і цінностей та контроль здійснення фінансових операцій, в період 2015-2016 років, систематично (понад 110 епізодів злочинної діяльності) привласнювала грошові кошти, шляхом фальсифікації платіжних доручень в розмірі понад 180 тисяч гривень, чим спричинила шкоду державному банку на зазначену суму.
 
Бориспільською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру працівнику державного банку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч.ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
 
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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