Прокуратура Київщини підозрює працівницю банку у привласненні коштів

Прокуратурою встановлено, що особа, працюючи контролером-касиром АТ «Державний ощадний банк України», виконуючи адміністративно-господарські функції, а саме здійснення обробки документів з приймання платежів, забезпечення зберігання грошових коштів і цінностей та контроль здійснення фінансових операцій, в період 2015-2016 років, систематично (понад 110 епізодів злочинної діяльності) привласнювала грошові кошти, шляхом фальсифікації платіжних доручень в розмірі понад 180 тисяч гривень, чим спричинила шкоду державному банку на зазначену суму.

Бориспільською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру працівнику державного банку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч.ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області