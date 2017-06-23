На Запоріжжі затримано вуличного наркодилера, - прокуратура

На Запоріжжі затримано вуличного наркодилера, - прокуратура

14:49 23.06.2017
На Запоріжжі затримано вуличного наркодилдера, - прокуратура

За процесуального керівництва Бердянської місцевої прокуратури вжитими спільно з працівниками Приморського ВП Бердянського ГУНП в Запорізькій області заходами, в м. Приморськ викрита злочинна діяльність особи зі збуту наркотичних засобів.

Шляхом проведення слідчих та оперативно-розшукових дій встановлено, що місцевий житель тривалий час займається збутом наркотичних засобів наркозалежним особам на території м. Приморська Запорізької області.

Відомості за вказаним фактом внесені в ЄРДР, за ч.2 ст.307 КК України. Наразі за фактом збуту наркотичних засобів зловмиснику повідомлено про підозру та затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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