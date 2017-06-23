Справа голови Запорізької райдержадміністрації вже в суді, - прокуратура

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України стосовно колишнього голови Запорізької районної державної адміністрації.

Під час розслідування установлено, що голова Запорізької районної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч вимогам законодавства, погодив та видав розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність громадянам земельних ділянок лісогосподарського призначення, розташованих на території Розумівської сільської ради (так званий «Розумівський ліс»). На підставі цих документів у власність окремих громадян передано землі лісового фонду загальною площею 17 га. Злочином завдано збитки на загальну суму понад 16 млн. грн., які зусиллями прокуратури області відшкодовано у повному обсязі шляхом повернення незаконно виділених земель державі.

Санкція інкримінованого підозрюваному злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області