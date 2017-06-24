СБУ: державні магістральні газопроводи "охороняли" фіктивні структури

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою попередили потенційну загрозу виникнення надзвичайних подій на державних магістральних газопроводах.

Правоохоронці встановили, що протягом 2013-2015 років керівництво одного з державних охоронних підприємств організувало механізм розкрадання коштів під час виконання договорів з охорони об’єктів газотранспортної системи. Посадовці на «папері» залучали до виконання робіт приватні фіктивні структури, які не мають права, згідно із законодавством, здійснювати охорону державних об’єктів. Через дії чиновників під загрозою опинилося стабільне функціонування стратегічної системи, зловмисники також привласнили мільйони гривень державних коштів.

Співробітники СБ України задокументували, що у цей період охорона об’єктів критичної газотранспортної інфраструктури була фактично відсутня. В умовах російської агресії це створювало потенційні загрози з боку терористичних угруповань та диверсійних груп, що могло привести до виникнення надзвичайних подій у сфері газопостачання.

На сьогодні, завдяки роботі співробітників спецслужби, повноцінна охорона об’єктів ПАТ «Укртрансгаз» відновлена.

За результатами розслідування колишньому генеральному директору державного охоронного підприємства та його заступнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Обвинувальні акти направлені до судових інстанцій.

За матеріалами прес-центру СБУ