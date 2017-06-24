Житомирська поліція відшукала злодіїв, які пограбували журналіста

Слідчими Житомирського відділу поліції оголошено про підозру двом житомирянам у вчиненні грабунку.

За зібраними у ході досудового розслідування доказами, парубки уночі 10 червня напали на журналіста одного з місцевих видань з метою наживи. У чоловіка відібрали вартісну техніку, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Встановлено, що близько 00:40 по вул. Довженка в обласному центрі двоє осіб, завдавши кількох ударів потерпілому, ривком вирвали у нього сумку, де знаходилась відеокамера та фотоапарат.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження. У результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до кримінального діяння двох парубків – 18 та 19 років, які пограбували журналіста з корисливих мотивів. Вартісну відеокамеру здали до ломбарду, а отримані гроші розділили.

Парубків ознайомлено із повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання на термін від 4 до 6 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області