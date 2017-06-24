У Павлограді поліцейські затримали кривдника 11-річної дитини

Поліцейські встановили, що грабіжник підійшов до 11-річної дівчинки та вихопив з рук мобільний телефон. Дівчинка детально повідомила прикмети зловмисника.

Під час пошуків нападника працівники кримінальної поліції Павлоградського ВП біля одного з ломбардів міста помітили двох підозрілих чоловіків, один з яких за прикметами був схожий на грабіжника.

Під час поверхневого огляду речей у 38-річного павлоградця було виявлено мобільний телефон, викрадений у дівчинки.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. За погодженням з місцевою прокуратурою вже наступного дня чоловікові оголошено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 186 КК України (грабіж).

Грабіжнику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Відзначимо, у минулому грабіжник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області