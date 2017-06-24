У Харкові доцента одного з вишів викрили на хабарництві

У Харкові доцента одного з вишів викрили на хабарництві

12:00 24.06.2017
У Харкові доцента одного з вишів викрили на хабарництві

Викрили 41-річного чоловіка співробітники УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України спільно зі слідчими Київського відділу поліції. Заходи проводились під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №2. 

Доцент однієї з кафедр, який є членом комісії з захисту дипломних робіт, вимагав та отримав від студентки неправомірну грошову винагороду у розмірі 6500 гривень за сприяння у написанні та здачі дипломної роботи.

Тривають слідчі дії за кримінальним провадження, яке було відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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